Paulinho da Força visita prefeito e anuncia mais R$4 milhões para Bragança

O deputado federal Paulinho da Força (SDD) esteve ontem em Bragança visitando o prefeito Jesus Chedid (DEM) e as obras executadas com recursos destinados por ele. No total foram mais de três milhões de reais, sendo boa parte aplicadas em pavimentação e recuperação de vias centrais e da zona norte da cidade.

O parlamentar salientou a admiração que tem pelo prefeito Jesus e pela sua capacidade de trabalho em favor do povo Bragantino. Disse ainda que o vereador Mario B. Silva é o que mais lhe cobra e estará trabalhando para enviar à Bragança mais R$4 milhões que poderão ser destinados às obras do Mercado Municipal, recapeamento de vias e verbas para a Santa Casa. O prefeito Jesus agradeceu ao deputado Paulinho, frisando que até hoje é o deputado federal que mais recursos destinou à nossa cidade.