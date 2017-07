Reunião com a SABESP termina em promessa

O prefeito Jesus Chedid se reuniu ontem com o superintendente Norte da Sabesp, José Julio Pereira Fernandes, para tratar da renovação do contrato de saneamento básico e abastecimento de água no município. O contrato vencido em 2009 ainda não foi renovado porque a Sabesp não aceita os termos propostos pelo município. O contrato antigo não mais interessa ao município porque depois de 30 anos e mais 8 anos de vencido, as condições não atendem as necessidades de contrapartida que Bragança merece. Dezenas de reuniões já foram realizadas desde 2009 sem chegar a um acordo. Recentemente a Sabesp se retirou das negociações, enquanto a Prefeitura abriu chamamento de empresas interessadas em operar os serviços no município.

Ontem, durante a reunião, o representante da Sabesp disse, em nome da presidência da autarquia, que há interesse grande de retomar as negociações o mais breve possível. “A Sabesp tem a intenção e a vontade de renovar o contrato com todas as cidades da região, principalmente com Bragança”.

Ficou também decidido que será agendada em breve, reunião entre o prefeito Jesus Chedid, deputado Edmir Chedid e o presidente da Sabesp para decidir se as negociações prosseguem. Por outro lado, a Prefeitura continua o chamamento de empresas para participar de licitação caso a Sabesp não entre em acordo com a Prefeitura e renove o contrato.

SABESP PROMETE – Em reunião havida ontem no gabinete do prefeito Jesus Chedid, o superintendente Norte da Sabesp, José Julio Pereira Fernandes, afirmou que a responsabilidade da Sabesp no TAC assinado em 2012 e não cumprido até hoje, não estipula prazo para conclusão da obra e depende de licitações para que o lago seja completamente desassoreado. Disse ainda que até o final do ano o Lago estará totalmente recuperado. É mais uma promessa da autarquia que há nove anos impõe condições leoninas ao município para renovar contrato de concessão dos serviços de saneamento.