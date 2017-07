Justiça autoriza Prefeitura pagar funcionários da ABBC

A Justiça do Trabalho autorizou a Prefeitura a fazer o pagamento direto aos funcionários da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, sem repassar a verba para a entidade, que não apresentou a Carta Negativa de Débitos- CND.

Os funcionários tiveram que buscar soluções junto ao Executivo, já que as conversas com a ABBC sobre o pagamento dos salários atrasados não evoluiu. O prefeito Jesus Chedid se reuniu diversas vezes com os funcionários e propôs o pagamento direto. Porém, a ABBC estava tentando converter a situação para receber cerca de R$2 milhões da Prefeitura, referente aos serviços prestados. Segunda a Prefeitura, há o receio de, além da falta de CND, que a ABBC recebesse o valor e não efetuasse o pagamento aos funcionários, considerando a falta de credibilidade que a entidade provocou na cidade. Um dos contratos entre município e ABBC vence em julho.

Segundo a Prefeitura, a ABBC não compareceu a reunião realizada na segunda-feira, 26. Também disse que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde não compareceu em nenhum momento para defender os funcionários, que tiveram que brigar sozinhos para defender seus direitos. O pagamento deve ser feito até segunda-feira, 3. Segundo o prefeito disse ontem, os funcionários estão satisfeitos com o desfecho.

Nesta semana, durante sessão da Câmara Municipal, o prefeito Jesus Chedid ressaltou que a Saúde em Bragança melhorou muito em cinco meses e que a ‘gordura’(excesso de gastos perdulários) da ABBC foi revertida em investimento com a contratação de 22 médicos especialistas, 14 já foram empossados e em breve mais oito serão contratados. Ainda segundo o prefeito, a saúde pública no município tem aprovação de 64% dos munícipes.