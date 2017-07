Prefeito e deputado cobram verbas do DADE

Na quarta-feira, 28, o prefeito Jesus Chedid, acompanhado do deputado estadual Edmir Chedid, participou de uma reunião agendada pelo parlamentar, no Palácio dos Bandeirantes, com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benko, e o subsecretário de Relacionamento com os Municípios, Mário Sérgio Matsumoto, para tratar assuntos relacionados aos recursos do DADETUR – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, responsável pela execução dos convênios com os municípios.

Segundo Jesus Chedid, há quase 20 milhões de pendência com o DADE. Ele espera que com essa reunião algo possa ser feito, não apenas para Bragança, mas para todas as Estâncias que passam por situação semelhante. “Não estamos contentes com o que vem ocorrendo aos municípios, com essa falta de ação e compromisso do governo e não estamos tendo assistência. Espero que o governo cumpra com a lei e repasse as verbas que temos direito”, disse.

De acordo com Edmir Chedid, a secretaria se comprometeu em analisar os convênios e projetos apresentados a fim de garantir mais rapidez ao processo de autorização e devido repasse de recursos financeiros aos municípios, que podem variar entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões. “Essa é a expectativa dos representantes políticos que dependem da verba para promover o setor. Nesta oportunidade todos puderam expor suas dúvidas e dificuldades”, disse.

Laércio Benko reafirmou que dará atenção necessária para que possam resolver as pendências entre os municípios e o Estado. “Em relação a Bragança Paulista, estive em reunião com o prefeito Jesus Chedid e estamos trabalhando para a liberação dos recursos pendentes, em especial das obras do Colégio São Luiz, onde daremos uma atenção jurídica para esse caso. Daremos todo respaldo às prefeituras para que possam acertar as documentações necessárias à liberação das verbas do DADE, através de uma força tarefa em conjunto”.

Nas próximas semanas, representantes das prefeituras deverão se reunir com a equipe técnica do DADETUR com a finalidade de solucionar as pendências e concluir os convênios. A liberação de recursos financeiros deverá ocorrer somente em agosto conforme cronograma estipulado pela secretaria do Turismo, a partir de um relatório que deverá ser concluído em até 15 dias pelo DADETUR.