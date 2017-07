Bragança é campeã da Gincana da Solidariedade

Bragança foi representada pelo Colégio Adventista na 18ª edição da Gincana da Solidariedade e sagrou-se campeã na sexta-feira, 23, no encerramento do evento no Tênis Clube, em São José dos Campos.

O Colégio Adventista arrecadou 25 mil de arroz na primeira etapa e 17 mil 454 quilos de macarrão na segunda e é o campeão 2017. As seis escolas finalistas, juntas, arrecadaram 40 mil quilos de macarrão. Na gincana, foram beneficiadas 300 entidades assistenciais.

Em evento realizado quarta-feira, 28, mais de 40 entidades assistenciais da cidade foram beneficiadas com a doação do macarrão arrecadado, entre elas a ABCC, APAE, ECOA, hospitais, asilos, albergues, abrigos, igrejas e demais projetos assistenciais.

Na ocasião, a secretária de Desenvolvimento dos Agronegócios em exercício, Gislene Bueno, representou o prefeito Jesus Chedid, e a Assistente Social, Maria de Lourdes Diniz, a secretária de Ação e Desenvolvimento Social, Margarete Alvarenga. Também marcaram presença representantes das entidades, pastores da Igreja Adventista, funcionários do colégio e voluntários.

O Colégio dedicou grande parte do sucesso desta empreitada à atuação da ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais e da ASA – Ação Solidária Adventista. A ADRA Brasil é uma organização privada, não governamental e sem fins lucrativos de objetivos assistenciais, beneficentes e filantrópicos, que faz parte da rede internacional de organizações humanitárias independentes com presença em 130 países. A Ação Solidária Adventista (ASA) consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de assistência social que a igreja local, de forma organizada, realiza através da sua liderança e membros em favor de seus semelhantes.