Administração solicita ETEC em Bragança

A administração municipal vem trabalhando para trazer para a cidade uma unidade da ETEC – Escola Técnica Estadual. Na quarta-feira, 29, o secretário de Educação, Adilson Condesso, esteve no Centro Paula Souza, em São Paulo, representando o prefeito Jesus Chedid em uma reunião com a Diretora Superintendente, Laura Laganá, para tratar de assuntos referentes a implantação da ETEC em Bragança.

Participaram ainda assessores do Deputado Estadual Edmir Chedid e Marcos Maia, diretor da FATEC/Bragança.

O secretário informou que foram iniciadas as tratativas objetivando a implantação de uma unidade da ETEC de curso médio, no terreno onde funciona a FATEC – Faculdade de Tecnologia, no bairro Uberaba.

“Bragança é centro regional e, com a implantação da ETEC, jovens poderão dar continuidade aos estudos com o ensino superior técnico. Entreguei o ofício do prefeito Jesus à diretora Laura, que também recebeu um ofício do deputado Edmir Chedid que está dando total apoio para as iniciativas do executivo bragantino. Vamos fazer todos os levantamentos necessários de técnica e logística exigidos pela fundação para agilizar o processo, cabendo depois a definição do governo”, explicou.

“O prefeito Jesus é um grande incentivador, ao lado do deputado Edmir, das escolas técnicas. Apesar da crise que o Estado está passando, é importante darmos andamento no processo e assim que for possível, o governo fará a liberação de verba. Essa iniciativa deverá se tornar realidade em Bragança e o apoio do prefeito é fundamental para o sucesso do nosso sistema”, disse Laura Laganá.