Instituto Entrando em Cena ainda tem vagas para oficinas artísticas

As oficinas de Dança Contemporânea ( quarta , 14h – 17h), Circo: Acrobacias e Malabares (quinta, 14h – 17h) e Cultura Popular: Dança e Percussão (quinta, 19h30 – 22h), oferecidas pelo Instituto Entrando em Cena estão com vagas disponíveis. Para participar de uma dessas oficinas, é necessário comparecer ao Centro Cultural Geraldo Pereira, no horário da oficina de interesse e fazer a inscrição. Oficina de Teatro e Circo: Aéreos estão aceitando nomes na lista de espera para futuras vagas.

Estas oficinas fazem parte do projeto Primeiro Ato, programa de arte-educação para formação artística, humana e cultural de jovens, que utiliza as artes cênicas como a principal ferramenta de transformação pessoal e social.

O Primeiro Ato faz parte do Plano Anual de Atividades 2017 do Instituto Entrando em Cena realizado por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, e do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo – ProAC ICMS. Tem patrocínio das empresas, Energisa, CSN, Aldebrás e Ceal – Centro de Alimentos e apoio das Prefeituras Municipais das Cidades de Bragança Paulista e Atibaia.