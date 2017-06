Rede Estadual: Governo abre concurso para diretores de escolas

Quem estiver interessado em trabalhar nas escolas da rede estadual pode participar do concurso público para o cargo de Diretor de Escola. São 1.878 vagas disponíveis. O período de cadastro começa no próximo dia 3 e segue até 17 de julho.

As inscrições são online e devem ser feitas no site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do concurso. O valor da taxa é de R$ 82,73. São 1.784 vagas para ampla concorrência e 94 para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834. A prova será aplicada em 3 de setembro.

A partir deste certame, a Secretaria da Educação estabelece mudanças durante o período probatório dos ingressantes, incluindo curso de formação obrigatório e avaliação do desempenho.