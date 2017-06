Saneamento básico: Prefeito protocola na Câmara projeto que cria consórcio

O prefeito Jesus Chedid participou da sessão de terça-feira, 27, da Câmara Municipal, para protocolar o Projeto de Lei que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – CONSAM e autoriza o ingresso do município de Bragança nessa união de cidades.

Na ocasião, o prefeito também apresentou uma via do protocolo de intenções assinadas pelos prefeitos que pleiteiam à adesão ao Consórcio para aprovação dos vereadores. “Fiz questão de vir pessoalmente até esta Casa, não só para protocolar esse projeto de lei, mas a fim de dar uma satisfação aos vereadores para que saibam como está o entendimento com relação ao consórcio e esclarecer quaisquer dúvidas”, disse Jesus Chedid.

O prefeito criticou a Sabesp, que não cumpriu nenhuma determinação da Justiça, incluindo o desassoreamento do Lago da Hípica, “que está uma fedentina”.

O CONSAM é uma parceria formada por 10 cidades da Região Bragantina, sendo elas: Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem, que totalizam 325 mil habitantes.

Além disso, propiciará a implementação de políticas públicas comprometidas com o processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, saneamento básico em água esgoto e em conjunto, fazer valer a importância da região como grande produtora de água.

Após apreciação e votação do poder legislativo municipal de cada ente, os consorciados darão continuidade a formação, em Assembleia Geral, da Diretoria Executiva do consórcio, conselhos fiscais, além da elaboração de projetos e chamamento público para que empresas interessadas na administração do saneamento básico nos Municípios apresentem suas propostas.

ABBC- Após protocolar o documento, o prefeito respondeu perguntas dos vereadores, sobre variados assuntos. O que mais repercutiu foi a situação da ABBC na cidade e o atraso no pagamento dos salários dos funcionários. Segundo o prefeito, a ABBC tem obrigações sociais com os funcionários. “Daqui a 30 dias vence um dos contratos, que envolve 200 funcionários. Quero saber o que eles vão fazer com a rescisão de todos eles”, disse ao acrescentar que a justiça decidiu que a Prefeitura fizesse o repasse da verba para a entidade, mas não determinou prazo.

Jesus também esclareceu que as denúncias contra a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, que foi candidata a vice-prefeita em São José dos Campos, “é fogo para combater a licitação que irá contratar nova Organização de Saúde. Querem desestabilizá-la”.

Disse ainda que a Saúde em Bragança melhorou muito em cinco meses e que a ‘gordura’ da ABBC foi revertida em investimento com a contratação de 22 médicos especialistas. 14 já foram empossados e em breve mais oito serão contratados.

Ainda segundo o prefeito, a saúde pública em Bragança, de 24% de munícipes satisfeitos, hoje o número subiu para 64%. Em relação a secretária de Saúde, disse que a aprovação é de 84%, de acordo com pesquisas.

PROJETOS- Vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo 01/17, que concede título de Cidadão Bragantino ao maestro João Carlos Martins. O projeto é de autoria da vereadora Beth Chedid. A vereadora apresentou o mesmo projeto na legislatura de 2008/2012, mas foi rejeitado por sete votos contra quatro favoráveis. Segundo a vereadora, a aprovação de agora repara o erro que os vereadores cometeram ao rejeitar no passado. A respeito da rejeição, ela disse que “foi um motivo para não tentar a reeleição (em 2012)”. Também disse que a aprovação já valeu seu atual mandato.

Vereadores também aprovaram o PL 25/17, que passa a denominar a sede do CAS (Centro de Atenção Psicossocial) como Centro de Atenção Psicossocial Dr. Adib Buainain.