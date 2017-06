Basquete de Bragança é líder do Campeonato Regional

A equipe de basquete da Semjel, comandada pelo técnico Otelo Dubard, é líder do Campeonato Regional de Basquete. O time jogou no último final de semana contra o Mairiporã e venceu por 67 x 24. O time tem quatro vitórias e 13 pontos e se manteve líder da competição. O que o deixa a frente do segundo colocado, o time do Jundiaiense, é o saldo de cestas, Bragança tem 65 contra 54 cestas do Jundiaiense, que é o segundo colocado. Participam ainda do certame os times Barueri, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar.

O time já está classificado para os 61º Jogos Regionais que ocorrerão na cidade de Americana entre os dias 5 e 15 de julho.