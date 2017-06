Rally : Dupla bragantina buscará pódio no 9º Transcatarina    

O Transcatarina é um dos eventos off-road mais importantes do País. Todos os anos, o grid é composto por mais de 700 participantes, que defendem a bandeira de diversas cidades brasileiras – até o momento, 75 municípios serão representados na competição, que acontecerá de 11 a 15 de julho, pelas trilhas de Santa Catarina. De Fraiburgo a Itajaí, serão percorridos cerca de 800 quilômetros com pernoites em Canoinhas e Rio Negrinho.

Mais de 200 carros estão inscritos na edição 2017 do Transcatarina, composto pelas categorias Máster, Graduados, Turismo, Passeio e Adventure, além da Amigos do Rally – que possui um único dia de prova. A organização do evento – a SC Racing – comemora a adesão de tantos off-roaders e valoriza, principalmente, o fato dessas pessoas virem de tantas localizações distintas. ”Este ano receberemos pessoas de 12 Estados, reunindo culturas e costumes bem diferentes, mas que tem algo em comum: a paixão pelo fora-de-estrada e pelos 4×4. Por este motivo, estamos nos preparativos de um encontro memorável para fazer valer a pena cada minuto desse pessoal conosco”, disse o diretor geral da SC Racing, Edson João da Costa, que também comemorou a presença da cidade de Bragança Paulista, no Transcatarina.

Bragança será representada na competição pela dupla Waldir Hudson Barbosa/Maria Eveli Giani Barbosa, que participará no Transcatarina pela primeira vez na categoria Graduados. “Como sou ralizeiro há muito tempo, não poderia deixar de experimentar as provas do Transcatarina. Estamos ansiosos para participar de um evento deste porte e percorrer as terras de Santa Catarina.”, comenta o piloto.

As inscrições para o 9º Transcatarina seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br. A secretaria de prova será no dia 11 de julho no Hotel Renar, em Fraiburgo, SC.