Saneamento Básico: Prefeitos da região reforçam importância de consórcio

Na segunda-feira, 26, no gabinete da Prefeitura, o prefeito Jesus Chedid realizou mais uma reunião com prefeitos dos municípios da região com o objetivo de avançar na implantação e consolidação do Consórcio Águas da Mantiqueira- CONSAM.

O CONSAM visa a busca por soluções aos problemas enfrentados pelos municípios relacionados ao saneamento básico e infraestrutura de abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através da realização de audiências, tratando da problemática em conjunto, com força regional.

“O primeiro passo foi a criação do CONSAM. Passaremos agora para a segunda fase que será enviar a via original do protocolo de intenções assinadas pelos Prefeitos às respectivas Câmaras Municipais, para que cada cidade vise a ratificação e autorização do Legislativo, para o ingresso no Consórcio,” explicou Jesus Chedid.

Após avaliação e votação do poder legislativo municipal, as prefeituras poderão elaborar projetos e fazer um chamamento público para as empresas interessadas na administração do saneamento básico nos Municípios.

Para a formação final do Consórcio será necessária a ratificação de, no mínimo, cinco municípios consorciados por meio de Lei Municipal. Os consorciados marcaram a discussão da demanda em regime de urgência e uma data para entrega da documentação às respectivas Câmaras Municipais.

Estiveram presentes os Prefeitos Jesus Chedid, Jair Fernando Gonçalves (Tuiuti), Lauro de Lima (Pinhalzinho), Murilo Pinheiro (Nazaré Paulista), Silvino Cintra (Piracaia), Edson Rodrigo (Monte Alegre do Sul), além de Beth Chedid (Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista), Paulo Mário (Vereador, líder do Prefeito), Fábio José Machado (Secretário do Meio Ambiente) e Jocimar Bueno do Prado (Assessor de Gabinete), justificaram as ausências os prefeitos de Joanópolis, Socorro, Bom Jesus dos Perdões e Vargem.