Jd. Público: Associação pede que Espaço de Convivência seja desocupado por secretaria

A sessão ordinária de terça-feira, 27, teve participação de Maria Ângela de Jesus na Tribuna Livre, representando a Associação Amigos do Liang Gong, que promove aulas de ginástica terapêutica no Jardim Público a cerca de 20 anos, para pessoas de todas as idades. Os exercícios têm o objetivo de prevenir problemas nas articulações e devem acontecer em locais abertos e o mais próximo da natureza.

As aulas são gratuitas e ocorrem três vezes por semana, às 8h de segunda, quarta e sexta-feira.

Porém, Maria Ângela lamentou que após a secretaria de Meio Ambiente ter sido transferida para o Espaço de Convivência do Jardim Público, na gestão passada, em dias de frio e chuva as atividades ficam prejudicadas. Ela também lamentou que o local seja ocupado por motos e carros de funcionários da secretaria, oferecendo perigo aos usuários e tirando a tranquilidade do espaço.

Ela pediu apoio dos vereadores para que o local, que também atendia o Grupo da 3ª Idade e o Grupo Solar Amigo, seja desocupado pela secretaria.

“Que devolvam o nosso espaço, pois é público e atendia centenas de pessoas”. Após sua participação um abaixo-assinado percorreu pelo plenário para que a reivindicação seja reforçada ao prefeito Jesus Chedid.