Ação conjunta aborda moradores de rua e usuários de drogas

A Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde, Ação e Desenvolvimento Social, e Segurança e Defesa Civil, realizou na quarta-feira, 28, uma ação conjunta com pessoas em situação de rua na cidade. A operação foi acompanhada pelo secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin.

O objetivo da ação é conduzir as pessoas que fazem das vias públicas local de consumo de entorpecentes e afins para tratamento, entre assistência médica, odontológica, psicológica, além da conscientização sobre as consequências do uso de drogas. Na maioria dos casos, as pessoas que fazem das ruas local para consumo de drogas possuem vínculo familiar e até mesmo moradia.

Outra condição comum são as pessoas em situação de rua vindas de outras localidades, que por vezes também são dependentes químicos, nestes casos são encaminhadas de volta para a cidade de origem.

A atividade aconteceu na praça da Bíblia e imediações da secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. As pessoas abordadas receberam orientações dos agentes da saúde e, em alguns casos, encaminhadas ao Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas (CAPS AD) ou Centro de Referência Especializado em População de Rua (Centro Pop), dependendo do caso.

A administração informa que intensificará as abordagens em toda a cidade e pretender repetir, no mínimo, três vezes por semana a ação com profissionais da saúde, assistentes sociais e com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

O Centro POP é um espaço público da SEMADS que atende pessoas em situação de rua encaminhadas pelo serviço de Abordagem Social ou que procuram o serviço espontaneamente em busca de apoio socioassistencial. O objetivo do Centro é processo de saída das ruas e possibilitar condições dignas de todos os cidadãos. Para pedir uma equipe de Abordagem Social em qualquer ponto da cidade, basta ligar para o Centro POP, 4032-6400, localizado na Av. Dr. Adriano Marrey Junior, 967, Penha.