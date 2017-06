    “ Entrando em Cena Convida para Transver” acontece hoje no Matadouro

Acontece hoje, a partir das 19h, no Centro Cultural Geraldo Pereira, no Matadouro, mais uma edição da ação “Entrando em Cena Convida para Transver”. O tema que será discutido neste mês será Educação e Carreira. O objetivo é que atividades mensais sejam a frente de formação humana do Instituto Entrando em Cena.

A ação “Entrando em Cena Convida para Transver” acontece mensalmente, sempre na última quarta-feira do mês. Os encontros são gratuitos e abertos ao público, trazendo sempre um tema diferente para troca e discussão.

O “Entrando em Cena Convida para Transver” faz parte do Plano Anual de Atividades 2017 do Instituto Entrando em Cena realizado por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, e do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo – ProAC ICMS. Tem patrocínio das empresas, Energisa, CSN, Adelbras Fitas Adesivas e Ceal – Centro de Alimentos e apoio das Prefeituras Municipais das Cidades de Bragança Paulista e Atibaia.