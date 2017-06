Grave acidente na região do Bairro Santa Helena

Um grave acidente chocou motoristas e pedestres no início desta tarde Av . Salvador Markowicz no Bairro Santa Helena, onde há quatro escolas, sendo três de educação infantil. Cinco veículos se envolveram no acidente. Informações preliminares apontam que Biagio Mota Gonçalves,52, teria pssado mal na conduçao do veiculo Prisma prata placas locais, e sem controle do carro entrou em alta velocidade na Avenida e atingiu o veiculo Ford Ka vermelho onde o senhor Otavio Albano da Silva, 75, tinha acabado de entrar apos deixar a neta na escola. Com o impacto o carro Renault Sandero e um Hyunday Sonata que tambem estavam estacionados foram atingidos, alem de uma camionete Toyota Hilux, cujo o motorista não ficou ferido. As vitimas foram socorridas no local e encaminhada ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram.