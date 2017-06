Obras na Rod. Bragança/Tuiuti serão retomadas no próximo mês

O Governo do Estado de São Paulo divulgou hoje um amplo pacote de obras que investirá R$ 361,7 milhões em 23 rodovias estaduais paulistas, alcançando 51 municípios e beneficiando 5,3 milhões de habitantes. A abertura de licitações e a contratação de serviços foram anunciadas nesta terça-feira, 27, no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Geraldo Alckmin.

O investimento contemplará R$ 193,6 milhões em 11 novos contratos para obras de recuperação de rodovias, R$ 63,2 milhões para retomada de três obras com contratos suspensos, R$ 62,6 milhões em cinco obras com contratos já rescindidos e outros R$ 35 milhões para serviços de contenção de taludes e erosões, além de R$ 7,2 milhões em novos projetos rodoviários. Todo o recurso aplicado neste pacote de obras virá da arrecadação do Estado.

Os investimentos aumentarão a segurança para milhares de veículos que utilizam as rodovias, permitirão agilizar o escoamento da produção agrícola e de produtos industriais, darão novo incentivo ao turismo e, consequentemente, impulsionarão o desenvolvimento econômico.

Os contratos rescindidos que serão retomados correspondem à rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP-046), em Santo Antônio do Pinhal; dois lotes da rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079), entre Itu e Sorocaba; rodovia João Beira / Benevenuto Moreto (SP-095), entre Amparo e Pedreira; e rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani (SP-360), entre Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. Os cinco contratos rescindidos terão novas licitações e os novos editais serão publicados ainda na primeira quinzena de julho. A expectativa do DER é que esta retomada seja consolidada ainda em 2017.

Reativação de obras paralisadas – As quatro obras suspensas serão continuadas com a reativação dos contratos já existentes. Para estas obras, a ordem de retomada é imediata e a expectativa é que os serviços sejam reiniciados no próximo mês. As rodovias que apresentam contratos suspensos e que serão retomados são a rodovia Benevenuto Moreto (SP-095), entre Bragança Paulista, Tuiuti, Amparo e Monte Alegre do Sul; a rodovia João Beira (SP-095) entre Pedreira e Jaguariúna; a rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), entre Apiaí e Ribeirão Branco (SP-249).

Conservação e novos projetos – Mais da metade dos recursos investidos no Programa, aproximadamente R$ 193,6 milhões, serão destinados a 11 obras para recuperação de 336,4 quilômetros de rodovias estaduais que beneficiam 27 municípios paulistas. As rodovias Luiz de Queiroz (SP-304), Deputado Cunha Bueno (SP-253), Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Eduardo Saigh (SP-249), Nequinho Fogaça / Empei Hiraide (SP-139), Vereador Francisco de Almeida (SP-036), Vereador Dourival da Silva Louzada (SPI-627/310), Pericles Bellini (SP-461), Antonio Cazalini (SP 352) e SPA-339/425 serão atendidas por obras de recuperação da camada asfáltica e receberão nova sinalização de solo, com faixas refletivas e tachões.

Também serão investidos outros R$ 7,2 milhões para a contratação de novos projetos executivos em importantes vias paulistas. Esta fase é primordial para a realização de boas obras, já que todo o mapeamento topográfico e geométrico, além do levantamento de pontos críticos e o mapeamento do volume de tráfego serão desenvolvidos durante a elaboração do projeto. Os projetos serão contratados para as rodovias José Edgard Carneiro dos Santos (SP-193), Rodovia Mario Donega (SP-291), SPA 552/230 (sem denominação), Rodovia Vereador José de Moraes (SPA-085/300), SPA-631/320 (sem denominação), SPI-177/342 (sem denominação) e Rodovia Antonio Villela (SP-473).