Brasileiro Série C: Grupos seguem embolados e quatro vagas estão em aberto

A sétima rodada da Série C foi repleta de surpresas, no Grupo B. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou e se manteve na liderança, o São Bento goleou o Bragantino e, além de tirar o Massa Bruta do G4, agora divide a liderança com o time de Ribeirão Preto. A surpresa fica nas derrotas de Volta Redonda para o Mogi Mirim e do Ypiranga para o Tombense. Pelo Grupo A nada de anormal na rodada. O Botafogo-PB venceu o Confiança e foi a 14 pontos, o Remo venceu e se manteve no G4. Cuiabá e Asa empataram em 1×1 e o Sampaio Correa venceu o lanterna Salgueiro por 1×0. A rodada começou no sábado, 24, com seis jogos e continuou no domingo com mais três partidas, duas pelo Grupo A (Asa x Cuiabá e Sampaio x Salgueiro) e uma pelo B (Ypiranga x Tombense).

Empate e liderança – O Botafogo poderia disparar, mas um empate foi suficiente para a equipe de Ribeirão Preto seguir na liderança do Grupo B. Jogando no Mario Helênico, em Juiz de Fora, o time do interior de São Paulo ficou no 0 a 0 contra o Tupi. O resultado levou a equipe aos 12 pontos, com saldo de seis gols. A principal atração da partida foi a presença do tetracampeão mundial e atualmente Senador, Romário, que acompanhou a estreia de seu filho, Romarinho, como titular pelo time mineiro.

O São Bento, por ter vencido o Braga por 3×0, também chegou aos 12 pontos e por ter saldo de quatro gols ficou com a segunda colocação.

Mogi vence a segunda – Lutando contra o rebaixamento, o Mogi Mirim deu uma forcinha ao Botofogo ao derrotar o Volta Redonda, que também disputava a liderança, por 2 a 1, no Vail Chaves. Com a segunda vitória seguida, o time do interior de São Paulo saiu da zona de rebaixamento, chegando aos sete pontos, em sétimo lugar. Os cariocas caíram para terceiro, com onze pontos.

Briga na degola – Na luta contra a degola, o Macaé derrotou o Joinville, por 1 a 0, no Moacyrzão, e trocou de posição com o rival, empurrando os catarinenses para a lanterna da competição. Os dois times têm sete pontos, mas os cariocas possuem uma vitória a mais.

Ypiranga vacila – No domingo, 25, o Ypiranga, por outro lado, perdeu a chance de encostar nos líderes do Grupo B. Os gaúchos acabaram derrotados pelo Tombense, por 1 a 0, no Colosso da Lagoa, em Erechim. O resultado tirou o time mineiro da zona da degola. A equipe assumiu o sexto lugar, com nove pontos, mesma pontuação do time gaúcho que tem saldo de gols melhor (2 a -1).

Grupo A – Pelo Grupo A, o Botafogo-PB venceu o Confiança, por 1 a 0, no Baptistão, em Aracaju. Os paraibanos chegaram aos 14 pontos. O Confiança é o sexto, com oito pontos.

Remo se mantém -O Remo derrotou o Moto Club, por 3 a 2, no Mangueirão, com gol nos acréscimos permanece no G4, na quarta colocação lugar, com onze pontos. Os maranhenses estão em sétimo, com cinco.

Empate salvador – Na tarde de domingo, Cuiabá e ASA se enfrentaram na Arena Pantanal e ficaram no empate por 1 a 1, resultado que livrou as duas equipes da zona do rebaixamento. O ponto conquistado foi suficiente para as equipes chegarem a seis pontos e deixarem Moto Club e Salgueiro para trás, com cinco.

Sampaio de volta – Pela mesma chave, o Sampaio Corrêa voltou à briga pela classificação ao derrotar o Salgueiro, por 1 a 0, no Nhozinho Santos, em São Luís. O time maranhense assumiu o quinto lugar, com onze pontos, mesma pontuação o Remo, que leva vantagem no saldo de gols (1 a -2). A partida também aconteceu no domingo, 25.