Atletas admitem rendimento baixo, mas veem campanha da A2 como exemplo

Com um desempenho abaixo do apresentado, os jogadores do Bragantino, além de admitir que não foram bem na partida, usaram a Série A2 do Paulista como exemplo para justificar a goleada sofrida no sábado para o São Bento. A má atuação de sábado remeteu os torcedores a alguns momentos do Campeonato Paulista da Série A2, quando a equipe não apresentava um bom desempenho atuando dentro de casa.

O capitão da equipe Edson Sitta, admitiu que a equipe não foi bem e não fez o esperado dentro de campo. Segundo ele a equipe do São Bento soube explorar os erros e merecer a vitória. “Não podíamos perder, mas não podemos esquecer que a nossa equipe foi abaixo (do apresentado). A equipe deles foi melhor e mereceu o resultado. Agora é trabalhar para corrigir os erros para a próxima partida”.

O lateral-direito Bruno Oliveira, afirmou não ter nada perdido. Segundo o lateral a equipe ainda tem tempo para correr atrás do acesso. “Lógico que ainda dá pra corrermos atrás do acesso. Na Série A2 também foi assim, perdemos pontos importantes, mas mantivemos a cabeça no lugar e deu no que deu, com a equipe conseguindo o acesso. Aqui não vai ser diferente, temos muitos jogos pela frente, ainda”, disse a Equipe Linha de Frente da rádio 102 FM.

Caminho para todos os gols do São Bento na partida, as jogadas aéreas não foram surpresa para o Bragantino. Bruno destacou que a equipe sabia que este era o ponto forte do rival. Mesmo assim, não conseguiu parar o adversário de Sorocaba. “Pecamos muito na bola aérea e, por incrível que pareça, isso é o que mais treinamos. Sabíamos que o São Bento tinha a bola aérea forte e esse foi o foco da nossa semana, mas, mesmo assim, tomamos os gols. Vamos rever o que erramos e procurar não errar mais –finalizou o lateral-direito do Bragantino.