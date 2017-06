Delega admite baixo rendimento, mas pede mais apoio ao torcedor

Diante da derrota para o São Bento em casa por 3×0, o técnico Alberto Félix considera o resultado atípico e explicou que ele e a Comissão irão analisar a partida durante a semana e tentar corrigir os erros. Delega também não deixou de falar sobre o baixo rendimento dos atletas. “Foi um resultado atípico. Com mais calma vamos analisar o jogo ao longo dessa semana, vendo os detalhes para tentar encontrar uma explicação mais exata para esse resultado. Podemos citar o baixo rendimento de todos da equipe. Foi uma tarde muito infeliz de todos. No meio do futebol, sabemos que ‘tem dia que é noite’, mas temos que ter tranquilidade e tentar dar uma resposta já no próximo jogo”, disse em entrevista à Equipe Linha de Frente da rádio 102FM.

Delega também falou da cobrança dos torcedores que foram ao Nabizão. Quando o placar ainda era de 2 a 0, a revolta a cada erro de passe era grande na arquibancada. Alberto Félix pediu mais apoio e também cobrou uma presença maior de torcedores no estádio. O público na derrota diante do São Bento foi de 725 pagantes. “A cobrança é natural do torcedor. Ele vem a campo e tem o direito de cobrar. Mas como já falei algumas vezes, tem sido uma cobrança exagerada. Não estamos vendo incentivo, o torcedor não tem comparecido e os atletas sentem faltam disso. Mas não podemos atribuir o resultado a essa situação”, finalizou o treinador.