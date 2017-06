Braga perde para o São Bento e deixa o G4

O Bragantino teve sua invencibilidade de quatro partidas quebrada ao ser goleado pelo São Bento pelo placar de 3×0, em pleno estádio Nabi Chedid. A partida aconteceu na tarde de sábado, 24, e foi válida pela 7ª rodada da Série C. Em um jogo truncado, com poucas chances de gol com bola no chão, o São Bento foi eficiente nas jogadas aéreas e com gols de Anderson Cavalo, Rogério e Branquinho superou o Massa Bruta. Todos os gols saíram após lançamentos para a área do Braga. O primeiro foi de Anderson Cavalo, após cruzamento de Marcelo Cordeiro. A vantagem foi ampliada logo na volta para o segundo tempo, com Rogério. Quando o Bragantino iniciou uma pressão, o São Bento matou o jogo aos 41 minutos da segunda etapa, com Branquinho.

Com o resultado, o Bragantino deixa o G4 e estaciona na quinta colocação com nove pontos, dois a mais que Macaé e Joinville que estão na zona de rebaixamento. Já o São Bento vai a 12 pontos e assume a segunda colocação. As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado, 1º. O Bragantino vai a Joinville encarar o time da casa. Já o São Bento recebe o Ypiranga-RS.

O JOGO – O Bragantino começou a partida apostando na bola aérea para sair na frente do placar. Aos dez minutos, Fabiano cruzou e o zagueiro Guilherme Mattis cabeceou para defesa de Rodrigo Viana. O Massa Bruta quase abriu o placar com Felipe Silva que recebeu dentro da área e bateu firme. A bola tinha endereço certo se não acertasse no calcanhar do companheiro Wellington. Já o São Bento não conseguia ficar muito com a bola nos pés e apostava no contra-ataque para surpreender os donos da casa. E foi assim que a equipe de Sorocaba abriu o placar. Fábio Bahia cobrou falta para dentro da área, a bola passou por todo mundo e encontrou Anderson Cavalo na segunda trave. O atacante apenas completou. O Massa Bruta respondeu em cabeçada de Guilherme Mattis pela linha de fundo. Wellington ainda desperdiçou mais duas oportunidades antes do intervalo.

Atrás do placar, o Bragantino voltou para o segundo tempo pressionando o São Bento, mas errava muitos passes. Vitor arriscou de fora da área e Rodrigo Viana segurou firme. O Massa Bruta, porém, levou um balde de água fria aos oito minutos, quando Maicon Souza levantou para a área e Rogério cabeceou firme, marcando o segundo gol dos visitantes.

O Braga conseguiu chegar por duas vezes com Bruno Oliveira, com Guilherme Mattis e Roberto Pitiomas, já parecia sem forças para conseguir o empate. Sem efetividade do Bragantino o São Bento matou a partida aos 41, com Branquinho que desviou cruzamento e Leandro Love, quase em cima da linha, completou.