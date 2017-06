Operação tapa-buraco e limpeza ocorrem em 16 bairros

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, prossegue com a limpeza e corte de mato, operação tapa-buracos, limpeza de bueiros, serviços de pedreiro, reparo de estradas rurais, entre outras melhorias.

A operação tapa-buraco vem sendo realizada no período diurno e noturno. Na semana passada os bairros atendidos foram Jardim Águas Claras, Planejada I e II, Julieta Cristina, Jardim São Miguel, Vila Municipal, Santa Terezinha, Bosque das Pedras e as avenidas Imigrantes e Atílio Menin.

Foram feitas limpezas e corte de mato em vias dos bairros Vila Bianchi, Jardim Santa Helena, Jardim Águas Claras, Vila Aparecida, Jardim Recreio e na rua José Domingues, localizada na região central.

As estradas rurais também continuam recebendo atenção diferenciada. O bairro Bosque das Pedras vem recebendo trabalhos desde o começo do mês, assim como as estradas dos bairros Araras dos Bandeiras, Araras dos Mori e Menin.

Os serviços de pintura e mão de obra de pedreiro foram realizados no Lago do Taboão, Jardim São Miguel, na Praça Hermogenes de Paiva, Praça dos Trabalhadores e no Paço Municipal. A equipe responsável pela limpeza de bueiros realizou atendimento nos bairros do Toró e Vila Aparecida.