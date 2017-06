Executivo reajusta tarifas de táxi em Bragança

O prefeito Jesus Chedid reajustou, por meio do Decreto nº 2.511, de 22 de junho, as tarifas de táxi no município de Bragança.

O valor das tarifas fica reajustado para efeito de aferição dos taxímetros pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas. Ficam instituídos os seguintes valores: I – bandeirada no valor de R$ 6,00; II – quilômetro rodado na Bandeira I – R$ 4,40; III – quilômetro rodado na Bandeira II – R$ 5,20; IV – hora parada – R$ 44,30.

A cobrança do quilômetro rodado na Bandeira II se dará a partir das 18h até às 6h em dias normais, aos sábados após às 13h e domingos, feriados e dias santificados durante o dia todo.

No período compreendido entre os dias 1º a 31 de dezembro também será permitida a cobrança do quilômetro rodado na Bandeira II durante todo o dia.

O valor marcado nos taxímetros somente terá validade no perímetro urbano do município. O decreto entra em vigor às 00:00 horas do dia 3 de julho.