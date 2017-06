A Prefeitura marcou para o dia 29 de junho audiência pública a respeito do Plano de Mobilidade Urbana. A audiência estava prevista para as 14h, mas o horário foi alterado para as 18h. A audiência ocorrerá no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade- CISEM, situado na rua Francisco Samuel Luchesi Filho, 42, Jardim Julio Mesquita, e será realizada pela URBA Engenharia e Design para Cidades Ltda.