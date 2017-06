Lago do Taboão: Prefeitura revoga licitação para obras de revitalização

A Prefeitura revogou a licitação para obras de revitalização do entorno do Lago do Taboão, que envolve apenas a parte estética ao redor do lago, e não o desassoreamento.

Segundo a Prefeitura, a revogação ocorreu nos termos do Artigo 49 da Lei de Licitações, que diz: “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”.

No dia 29 de dezembro de 2016, fim do mandato o ex-prefeito Fernão Dias (PT), foi divulgada a empresa classificada no processo licitatório para a referida. A empresa foi a Construções e Incorporações Eireli.

Em maio deste ano, a própria Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, iniciou trabalhos de recuperação no entorno do lago. Foram recuperadas as áreas de passeio, utilizadas pelos praticantes de caminhadas, e o muro de arrimo que sustentava o gradil de proteção que havia desmoronado, oferecendo perigo eminente aos frequentadores do local.

DESASSOREAMENTO- Conforme Termo de Ajuste de Conduta- TAC firmado entre Executivo e Ministério Público, em outubro de 2014, as obras de desassoreamento deveriam ter sido finalizadas em 2016.

O TAC estabelece diversas diretrizes de ação da Prefeitura, desassoreamento parcial de no mínimo 21 mil m³, de modo que deveria restituir o espelho d´água até 31 de julho de 2016, o que não foi cumprido. O DADE destinou R$4 milhões para o projeto, mas até agora não há previsão de quando as obras começam.