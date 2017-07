O tráfico não pode prosperar

Jonathan Alberti

O tráfico de drogas tem aumentado significativamente em Bragança, não pelos dados estatísticos, mas sim para quem tem convívio diário nas áreas onde esta modalidade de crime prospera. Moradores do CDHU, Cruzeiro, Vila Garcia, Vila Flora, Jardim Santa Lúcia, Vila Bianchi, Jardim Maranata, Toró, Parque Brasil, São Miguel, Jd. da Fraternidade, Henedina Cortez e seus novos complexos de moradias populares e até na região central da cidade, estão cansados da ação dos traficantes que agem normalmente como se o ‘comércio’ dos ilícitos fosse legal.

Dentre isso, todos os casos nesses bairros são graves, mas no CDHU, Henedina e seus complexos populares e Jd. Maranata a coisa está descarada. No CDHU, os ‘trabalhadores’ do tráfico andam aos montes diuturnamente com suas sacolas lotadas de drogas, atrapalhando moradores e comerciantes do local. Os moradores têm que pedir licença para a horda de traficantes para entrarem no bloco em que moram. No Jd. Maranata a ação também é orquestrada e mesmo com a prisão de cinco pessoas lá nesta semana a modalidade segue a todo vapor. No Henedina Cortez e seus complexos a situação é praticamente a mesma, com menores andando livremente em suas ‘bikes’ vendendo o ‘produto’.

Na noite de quinta-feira, eu saí a pé da redação do jornal e passei pela Avenida Antonio Pires Pimentel e o que vi foi revoltante. Alguns rapazes estavam sentados em frente a uma porta de aço de um comércio fechado e durante um bate papo entre eles, brincavam com pedras de crack em suas mãos, para quem quisesse ver, como se o que estivessem fazendo fosse normal. Aliás essa não é a primeira vez que presencio essa cena no mesmo local.

Isso é lamentável e inadmissível em uma cidade que, em um passado recente, tinha toda semana, a mínima de seis traficantes presos com grandes quantidades de drogas.

Consequências

A consequência do crime de tráfico é devastadora, além de destruir a vida dos familiares e a dos próprios usuários de drogas, alimenta o crime de outras formas. O usuário em sua compulsão e obsessão para usar drogas, comete pequenos furtos pela cidade para sustentar seu vício e aumenta ainda mais o índice criminal da cidade. Além dos roubos cometidos, não apenas em Bragança, mas na região, que financiam a compra de drogas para serem vendidas aos punhados pelas ruas. Então, para reduzir indicadores criminais em todas as modalidades, é preciso ver o tráfico de drogas como a ponta do “Império do Crime”, pois deles saem os contrabandos, roubos, furtos e até latrocínios e homicídios.

Falando em furtos e roubos

Recentemente pequenos furtos estariam acontecendo em frente ao Batalhão da PM. Teriam sido quatro invasões seguidas a um comércio na mesma semana. Um posto de combustível a menos de 100 metros do Batalhão, também teria sido roubado por homens armados. Além disso os constantes furtos em condomínios fechados e de alto padrão, mostram que os marginais estão cada vez mais ousados.

Quase um mês de folga

Após um período sem grandes prisões de traficantes, modalidade que antes das graves denúncias do vereador Ditinho Bueno era constante alvo de prisões, a Polícia Militar deu as caras e nessa semana, após quase um mês, uma das quatro equipes finalmente prendeu cinco pessoas no Maranata. Uma coisa dessas não acontecia desde a transferência de policiais que eram os maiores combatentes do tráfico na cidade. Será que as graves denúncias do vereador de que um oficial punia policiais por prenderem e os reprimia para não prenderem tem algo a ver com a situação?

Insatisfação

Não posso deixar de salientar aqui minha insatisfação com a injusta transferência do Cabo Jonas Fernandes, da Capitã Viviane e do Capitão Staboli. Os Oficiais Capitães Viviane e Staboli tiveram suas transferências para São Paulo e Campinas e deixaram uma grande lacuna na cidade. Capitã Viviane, comandou uma das mais brilhantes operações contra o tráfico de drogas no bairro do CDHU ao lado do falecido delegado Joel de Luna Bozolo, na época ela estava à frente da Força Tática, além de tantas outras não menos importantes. O Capitão Staboli, vinha desempenhando um trabalho exemplar no comando da 1ª Companhia, tendo aumentado significativamente os números de prisões na cidade, reduzindo drasticamente os índices criminais. O Cabo Jonas Fernandes tem um currículo vasto, tendo em sua história, além de grandes apreensões de drogas as prisões dos mais perigosos bandidos da cidade, muitos deles líderes do tráfico e membros do PCC. Ele foi transferido para a cidade de Campinas.

Reconhecimento

O trio transferido foi merecidamente homenageado pela Câmara Municipal. O pedido foi feito pelo vereador Ditinho Bueno na 16ª sessão Ordinária da Câmara e teve como justificativa que “Os membros dessa corporação são verdadeiros heróis que honram a instituição com sua dedicação ao trabalho, muitas vezes sacrificando os interesses particulares, o convívio familiar e uma série de pretensões individuais diuturnamente”. O documento ainda diz: “os membros do Poder Legislativo, em nome da população de Bragança Paulista, cumprimentam o Capitão PM Rafael Staboli Sanches, a Capitã PM Viviane Cristina Santana e o Cabo PM Jonas Fernandes Gomes, oficiais que graças ao seu empenho, comprometimento, conquistaram a gratidão do povo bragantino”. O documento foi assinado por 17 vereadores, faltando apenas o apoio do revolucionário Quique Brown e do advogado criminalista Marcus Valle. Parabéns aos oficiais pela justa homenagem.

Melhoras

Estimo ao Cabo Jonas Fernandes os mais sinceros votos de melhoras. Ele se acidentou indo para o trabalho na cidade de Campinas. Do acidente restou um joelho bem machucado e a vontade de se recuperar logo para fazer o que mais gosta: prender bandidos. Os bandidos de Campinas que se cuidem…