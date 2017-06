FAC conquista 15º título de sua história

Em jogo disputado no último domingo no Estádio Nabi Abi Chedid, o Ferroviários Atlético Clube sagrou-se bi-campeão do Futebol Amador de Bragança Paulista, com a presença de pouco mais de 1000 torcedores, ao vencer a equipe de Pinhalzinho pelo placar de 2 x 0.

Com o título o FAC consolida-se como o maior campeão amador de nossa cidade, chegando a 15 títulos da Liga Bragantina de Futebol, sendo quatro títulos nos últimos seis anos.

O JOGO- O primeiro tempo foi um jogo estudado pelas duas equipes com pequeno domínio do Ferroviários. No início da partida acertou a trave da equipe de Pinhalzinho através do meia Popó que incendiou a disputa no meio campo com poucas chances de gols para ambos os lados fechando essa etapa com empate sem gols.

No segundo tempo o Ferroviários voltou disposto a liquidar a partida com a entrada do atacante Tom no lugar do meia Rafinha. Demonstrando muita força e impondo a experiência e qualidade do grupo avinhado, o gol não demorou a acontecer. Max abriu o placar após jogada de Messias e Tom levando ao delírio os torcedores da equipe do Taboão. Com a desvantagem no placar, a equipe de Pinhalzinho lançou-se ao ataque abrindo caminhos para os contra-ataques do FAC que só não ampliou em 3 oportunidades em razão da trave e do goleiro da equipe adversária.

Aos 21 minutos do 2º tempo o FAC praticamente liquidava a partida com o centroavante Messias anotando o 2º gol. Na comemoração do gol, o atacante que já tinha cartão amarelo foi expulso após tirar a camisa.

No restante da partida, a equipe de Pinhalzinho partiu para o ataque visando buscar um resultado quase impossível tendo em vista a boa marcação que o FAC desenvolvia no meio campo, impedindo a chegada da equipe adversária com mais perigo ao gol defendido pelo experiente goleiro Ricardo.

Após o apito final do árbitro da Federação Paulista de Futebol a alegria tomou conta do gramado do Estádio Nabi Abi Chedid com uma grande comemoração dos atletas do Ferroviários, seus diretores e muitos torcedores que adentraram ao gramado para aclamar seus campeões. A festa adentrou a noite nas dependências do clube avinhado no bairro do Taboão.

A CAMPANHA- Em 13 jogos o Ferroviários alcançou 10 vitórias, 2 empates e somente uma derrota, tendo utilizado 24 atletas em toda a competição.

Agora o FAC se prepara para mais 2 campeonatos neste ano. Vai disputar a partir de agosto o Campeonato Paulista Amador do Estado de São Paulo, do qual é o maior vencedor sendo tri-campeão paulista e, no mês de novembro, o Campeonato Sul Brasileiro de Futebol Amador que acontece no Rio Grande do Sul, onde tentará o bi-campeonato.