EUROVILLE I : Falha na segurança pode ter colaborado para furtos em residências

Os frequentes assaltos, furtos e roubos verificados em loteamentos de alto padrão, uns divulgados, outros abafados, evidenciam que a tal segurança de loteamentos fechados é uma questão sujeita a questionamentos e dúvidas quanto a sua operacionalidade e funcionalidade. Várias residências foram furtadas no loteamento Euroville I no domingo,18, quando dinheiro, jóias, armas e outras preciosidades foram levadas, inclusive uma moto.

Segundo consta, as câmeras de segurança responsáveis pelas filmagens de entrada e saída estavam quebradas o que, em termos de controle de segurança, é algo inaceitável. Também, segundo moradores, aos sábados e domingos os gerentes de segurança e administrativo não trabalham o que também é algo inaceitável para uma associação responsável pela segurança de mais de 600 famílias. Essa fragilidade na segurança do loteamento nos fins de semana é algo comum, pois os últimos registros de roubos no Euroville foram identificados também em fins de semana, onde portanto a segurança fica fragilizada por falta de gerenciamento.

Assim, tratar de segurança de um loteamento como um estabelecimento comercial com folgas aos fins de semana, pontos facultativos é erro crasso, de quem pouco entende de segurança patrimonial.

Fato que também não é percebido pela maioria das associações é que notórios bandidos, traficantes, doleiros e estelionatários também adoram morar em loteamentos fechados, porque assim se sentem seguros e não precisam pagar por segurança particular, o que seria necessário para eles se protegerem de seus inimigos e outros contraventores comuns, caso morassem fora do condomínio, e expostos à sorte nas vias públicas.

O interessante, ou contraditório no caso, é que o Euroville conseguiu ano passado, da Prefeitura, o decreto de fechamento e, coincidentemente, foi objeto de furtos sequenciais logo depois, demonstrando claramente que o decreto nada tem a ver com a real segurança de um loteamento. Ainda segundo as mesmas fontes, o decreto só serve para aumentar as despesas da associação, pois todos os serviços públicos que eram gratuitos e incluídos no IPTU (iluminação pública, conservação das ruas, sinalização de trânsito, etc.), passaram a ficar sob a responsabilidade da associação. Segundo eles, a associação já gastou, em menos de um ano, mais de duzentos mil reais em iluminação pública que, antes do decreto, era gratuito.

Na análise da segurança, seria pura infantilidade imaginar que um ladrão não se interessaria em furtos porque o local tem decreto de fechamento. Talvez, com a falsa ideia de que o tal decreto importasse em mais segurança possa ter levado a um relaxamento na segurança pois não dá para acreditar que um veículo com ladrões entre e saia do loteamento sem serem notados, por uma portaria forrada de grades, catracas, portões, câmeras, cancelas e seguranças. Especialistas em segurança patrimonial apontam que corrobora com a falta de segurança, a ausência de qualquer controle de novos moradores, resultado de revendas e locações não acompanhadas pela associação, o que leva a crer que possíveis inquilinos desconhecidos, muitos deles meliantes e contraventores, venham a ganhar o cartão de acesso, entrando e saindo livremente do loteamento.

Segundo consta não há, por parte da associação, nenhum controle de acompanhamento investigativo ou preventivo- informativo para saber do perfil pregresso do novo morador, quer proprietário, quer inquilino. Há registro que diretorias anteriores exigiam esse controle pelo procedimento da taxa de transferência, coisa que foi desconsiderada e descartada pela atual diretoria.

Então questiona-se: Para que fazer aquele interrogatório enfadonho e aborrecedor nos coitados dos visitantes se pode ter bandido morando dentro do loteamento? E por que não fiscalizam as transferências imobiliárias? Perguntas oportunas à diretoria responsável pela segurança do Euroville I.

Pelo jeito muita coisa precisa mudar para dar tranquilidade e segurança aos moradores do condomínio, pois a situação de intranquilidade é geral e viralizada nas redes sociais, pelos últimos acontecimentos.

DENÚNCIAS: No caso, em especial do Euroville, a Gazeta Bragantina em várias edições publicou uma série de denúncias evidenciando desmandos praticados pela diretoria em questões urbanísticas e ambientais, denotando a absoluta falta de preparo técnico e profissional dos dirigentes da associação, considerando que as dimensões do Euroville se equivale a uma cidade, onde todos os problemas urbanos (água, esgotos, energia, pluviais, inclusive segurança. etc.), se apresentam e tem que ser resolvidos a contento.

A Gazeta Bragantina noticiou ano passado que obras irregulares e clandestinas nas vielas do loteamento causaram o assoreamento do Lago do Orfeu, fato que levou a justiça, através de ação da Prefeitura, penalizar a associação pelo desassoreamento do Lago. Nesse caso até mesmo os embargos do Departamento de Obras não foram obedecidos pela associação, denotando irresponsabilidade e delinquência de seus diretores, caracterizando desobediência civil.

Outras irregularidades evidenciam despreparo e irreverência, como corte de árvores públicas, concretagem de áreas de preservação, lixeiras e entulhos em APP, impermeabilizações generalizadas de praças e vielas, e obras clandestinas, já foram insistentemente denunciados, envolvendo até crimes urbanísticos e ambientais, mas pouco ou quase nada se resolveu, prevalecendo a irreverência, conivência pelo silêncio e as irregularidades sob a omissão dos agentes públicos.

Segundo consta, o presidente da associação é tido apenas como um figurante da diretoria que estaria agindo sob ordens de terceiros encarteirados que já dirigiram a entidade, com perfis mandão de inspetor de quarteirão. Diante da necessária competência técnica e administrativa que seriam as atribuições cabíveis à gerência geral do loteamento e a inconsequente manutenção da atual gerência, também é considerando prejudicial ao comando administrativo e segurança do loteamento, pode-se concluir que os princípios de ética, moralidade e decência não são considerados pela diretoria da associação, levando-a inexoravelmente ao descrédito para gerir os interesses do quadro associativo.

Como ilustração fática do procedimento invariavelmente hostil e desrespeitoso da associação junto às autoridades públicas municipais, elencamos algumas manifestações de caráter urbanístico, exaradas em processos urbanísticos, pelo Departamento de Obras, Planejamento, Jurídico e trânsito, para que tenha a noção da gravidade da acintosa agressão ao ordenamento urbanístico municipal:

1.- “CERTIFICO que a Associação dos Proprietários do Loteamento Residence Euroville foi advertida da irregularidade urbanística e da clandestinidade das obras do complexo esportivo, conforme consta do Processo Administrativo 13.120-196/2009, não tendo a mesma procedido a regularização, mantendo a situação de irregularidade e ilegalidade.

As irregularidades urbanísticas promovidas pela Associação ferem a legislação municipal em especial o Código de Obras – Lei nº 1146/71; o Código de Urbanismo – Lei nº 556/07 e o Plano Diretor – Lei Complementar nº 534/07.

Por fim, s.m.j. fica muito claro que esta questão (conjunto esportivo) poderia ser resolvida com relativa facilidade caso houvesse um entendimento entre a loteadora e a Associação, o que infelizmente não ocorre, levando intranqüilidade e insegurança aos moradores do loteamento, que nada tem a ver com as desavenças entre as partes citadas.” Secretaria Municipal de Planejamento.

2.- “Nesta data (13/06/2012) esta Secretaria de Obras tomou conhecimento de que os serviços estão ainda em andamento, em total afronta as determinações da Prefeitura. Portanto não resta outra alternativa que não seja o embargo judicial e imediato dos serviços.

Vale ainda mencionar que a Associação dos Moradores também promoveu outros serviços não autorizados e irregulares, como podas drásticas de árvores, concretagens em Áreas de Preservação Permanente, colocação de lixeiras comunitárias em áreas públicas, etc., que geraram Termos Circunstanciados e Boletins de Ocorrência através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.” Secretaria Municipal de Obras.

3.- “Considerando o acima exposto torno claro quer a Associação dos Proprietários Residence Euroville, vem freqüentemente realizando intervenções em áreas públicas, notadamente sem projeto compatível com as melhores técnicas de engenharia e proteção ambiental. Resta lembrar também que diversas ações desta Associação são feitas sem autorização ou aprovação dos órgãos competentes desta municipalidade, o que tem frequentemente causado danos ao patrimônio público e ao meio ambiente o que, s.m.j., descredencia a referida associação de ficar responsável pela questão das áreas públicas do referido loteamento.” Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

4.- “Diante da situação exposta neste procedimento, a Municipalidade verifica e constata absoluta falta de diálogo e entendimento entre a Loteadora e a Associação, o que impede a solução dos problemas urbanísticos pendentes do loteamento. No Processo Administrativo nº 2724/10 a Loteadora se colocou à disposição de entendimento junto à Associação dos Proprietários do Loteamento Residence Euroville, desde que esta, por sua vez atenda todas as diretrizes municipais de 23 de novembro de 1995.” Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de Obras; Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança; Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Enfim, parece, pelos últimos acontecimentos, que os frutos da má gestão associativa, semeados ao longo do tempo, começam a aparecer derivando em intranquilidade, preocupação, insegurança e prejuízos que irão afetar a todos os associados.

Bem oportuno lembrar a máxima: ASSOCIAÇÕES dirigidas por pretensos desocupados incompetentes, assim como DEMOCRACIA dirigida por aventureiros populistas, no começo vale a esperança, mas com o passar do tempo todos enxergam que foram enganados. E é isso que estamos assistindo neste desacreditado Brasil.