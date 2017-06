Cap. Bardoíno : Recursos e projetos para rodovias da Região Bragantina serão reavaliados

O Poder Executivo, por meio da Secretaria da Casa Civil, admitiu nesta quinta-feira, 22, que poderá realizar um estudo técnico na SP-008 (Rod. Pedro Astenori Marigliani, também conhecida como “Rod. Cap. Bardoino”) com o intuito de garantir a viabilidade do projeto executivo que prevê a duplicação e as melhorias na rodovia entre Bragança Paulista e Socorro.

A confirmação ocorreu durante reunião entre o deputado Edmir Chedid e o secretário da Casa Civil, Samuel Moreira. Também participaram representantes políticos de Bragança Paulista, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que diretamente serão beneficiados pelos investimentos do governo estadual na SP-008, uma das principais rodovias da região.

“O Poder Executivo não possui a contrapartida do investimento previsto para a SP-008 – estimado em cerca de R$ 500 milhões –, motivo pelo qual solicitamos a reformulação do projeto executivo para promover economia ao erário. Teremos que definir o que realmente é essencial, atividade que poderá ser realizada em parceria com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores”, completou.

De acordo com o parlamentar, a reformulação poderá resultar numa economia de até 30% sobre o investimento estimado. “Nesta primeira fase, poderíamos priorizar os trechos dos perímetros urbanos, onde há o maior número de registro de acidentes. Depois, numa segunda fase, poderíamos prosseguir com as demais atividades ao longo dos mais de 40 quilômetros da SP-008”, disse.

No próximo mês, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-I) de Campinas irá executar um estudo técnico na rodovia a partir das sugestões indicadas pelo deputado Edmir Chedid. Após o processo, o parlamentar voltará a se reunir com o secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, e o superintendente do DER, Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi, que também participou da reunião.

SP-095 e SP-360 – Além de tratar sobre a SP-008, Edmir Chedid explicou que o Poder Executivo deverá remanejar recursos a fim de garantir a viabilidade de obras e serviços que estão inacabados em rodovias do Circuito das Águas e da Região Bragantina, como os da SP-095 (Rod. João Beira), entre Amparo e Pedreira, e SP-360 (Rod. Eng. Constância Cintra, conhecida como “Rod. das Estâncias”).

Na Rod. João Beira, o parlamentar solicitou a conclusão das obras do trevo de acesso a Santo Antonio de Posse e do trecho de 1,87 m da pista de rolamento do perímetro urbano desta rodovia, totalmente deteriorado, em Pedreira (ambos deixaram de ser incluídos no projeto de duplicação das pistas e de melhorias dos acostamentos da SP-095, entre Jaguariúna, Pedreira, Amparo).

Em relação à SP-360, Edmir Chedid destacou a preocupação com quatro trechos específicos, sendo o do trevo de acesso a Monte Sião/MG, em Águas de Lindóia; da rotatória de acesso ao hospital, em Lindóia; do acesso para o Distrito Industrial e à SP-095 (Rod. Benevenuto Moretto, entre Bragança Paulista e Amparo), em Morungaba; e o trecho da barragem da Sabesp, em Serra Negra.

Por fim, o parlamentar solicitou a retomada das discussões sobre a duplicação da SP-063 (Rod. Alkindar Monteiro Junqueira), entre Bragança Paulista e Itatiba (cujo orçamento está estimado em cerca de R$ 200 milhões); bem como obteve a confirmação dos investimentos na SP-352 (Rod. Ver. Antônio Cazalini), entre Amparo e Itapira, que será totalmente recapeada pelo governo estadual.

Reunião – A reunião na Secretaria contou com os prefeitos de Bragança Paulista, Jesus Chedid; de M. Alegre do Sul, Edson Rodrigo; de Pedreira, Hamilton Bernardes, de Pinhalzinho, Lauro de Lima; além do prefeito e do vice-prefeito de Serra Negra, Sidney Ferraresso e Rodrigo Magaldi, respectivamente. A prefeitura de Socorro foi representada pelo chefe de gabinete, Henrique Cezar C. da Rocha.

O subsecretário de Relacionamento com Municípios, Mário Sérgio Matsumoto, e o diretor de Engenharia do DER-SP, Luiz José Preto Rodrigues, também representaram o governo estadual. Os assessores César Borboni, Hugo Berti, Guilherme Gorski e Nelson Koki, que atuam nestas regiões do interior representaram a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).