HUSF busca autorização para operar dez leitos de UTI

O deputado Edmir Chedid (DEM) e o deputado federal Herculano Passos (PSD) devem reiterar junto ao governo federal, por meio do Ministério da Saúde, a importância da viabilização do credenciamento de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos do Hospital Universitário São Francisco (HUSF). A medida também atende reivindicação da direção do hospital, administrado pelos freis franciscanos.

O assunto foi debatido na terça-feira, 20, durante encontro na Universidade São Francisco entre o reitor Joel Alves de Souza, o presidente da Casa Nossa Senhora da Paz, Frei Thiago Alexandre Hayakawa, e os deputados Edmir Chedid e Herculano Passos. O vice-prefeito Amauri Sodré, a secretária de Saúde Marina de Oliveira e vereadores também participaram do encontro.

Segundo Edmir Chedid, os leitos permanecem a seis meses fora de operação. O parlamentar explicou que eles foram inaugurados em dezembro de 2016 com a Clínica de Obstetrícia do HUSF e, apesar de aptos, se encontram à espera da autorização para começar a atender os pacientes. “São dez leitos de UTI, já prontos e equipados, para atender os pacientes, que ainda aguardam o credenciamento junto ao Ministério da Saúde”, afirmou.

O HUSF conta atualmente com dez leitos de UTI adulto em funcionamento. “Com o credenciamento, o hospital irá dobrar sua capacidade de atendimento em UTI para pacientes em situação mais grave”, disse.