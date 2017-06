Bragança sedia Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18

A secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) está apoiando o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-18 de Atletismo.

O campeonato iniciou na sexta-feira, 23 e se encerra no domingo, 25 amanhã, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), localizado no bairro Campo Novo, antigo Centro de Treinamento do Grupo Rede de Atletismo.

O evento trouxe à cidade mais de 1 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, movimentando a rede hoteleira e prestadores de serviço.

O supervisor e maratonista Marilson Gomes dos Santos visitou a Prefeitura de Bragança Paulista acompanhado do secretário municipal de Esporte, Carlos Alberto de Souza, e falou sobre a importância do evento para a cidade. “Temos representantes de várias cidades do país, todos os hotéis estão ocupados, desenvolver o interesse da população pela corrida, é questão de saúde pública também”. Ele agradeceu pela recepção no Gabinete e disse estar honrado em conhecer o prefeito Jesus Chedid, que apoia o esporte com grande dedicação.

O secretário de Esportes, Carlos Alberto, declarou: “Ficamos muito felizes em receber o Marilson, pela importância que ele tem e bagagem impressionante. Hoje temos na cidade mais de 700 atletas. Os jovens estão despertando interesse pelo atletismo brasileiro e hoje Bragança também é o coração do atletismo no Brasil. Nós também temos a equipe da Associação Bragantina de Atletismo (ABRA), que está despontando e queremos alcançar a região, descobrir talentos e transformar cidadãos”.

O torneio é a última oportunidade para os atletas atingirem os índices exigidos pela CBAt para o Campeonato Mundial Sub-18, marcado para o período de 12 a 16 de julho, em Nairóbi, no Quênia. Será a primeira competição a ser realizada no estádio após a CBAt ter locado as instalações do antigo Clube Rede, no final de 2016.

A competição faz parte do Programa Caixa de Competições da CBAt e é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo e Federação Paulista de Atletismo (FPA). Equipes de todo Brasil inscreveram seus atletas na competição.