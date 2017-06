Reforçado, Braga recebe o São Bento

Com novidades no time titular, o Bragantino volta a campo às 16h de amanhã, no estádio Nabizão, onde enfrenta o São Bento. O retorno de Vitor e as possíveis entradas de Rafael Chorão e Gilberto estão entre as novidades para a partida. O técnico Alberto Félix falou sobre a partida e projetou um confronto difícil, mesmo jogando em casa e com o time completo. “Espero muitas dificuldades. O São Bento é um dos favoritos pela classificação e estavam na A1, além de ter um técnico experiente. Mantiveram uma base e trouxeram jogadores de destaque da Série A2. Espero um jogo difícil porque se trata de uma equipe experiente. Temos de entrar concentrados”, disse.

Para partida Alberto conta com o retorno de Vitor, que cumpriu suspensão automática e está à disposição. O meia Rafael Chorão também pode pintar no time titular, ele estava sentindo dores no joelho e foi poupado, mas já está a disposição do Delega. Com o retorno de Rafael Chorão, Anderson Ligeiro deve ficar no banco de reservas. Quem também ganha a titularidade é o atacante Felipe Silva, que entra no lugar de Roberto Pitio. Nesta semana o zagueiro Gilberto e o goleiro Renan Rocha voltaram aos treinamentos e devem pelo menos compor o banco, já que ficaram afastados dos gramados por um tempo longo. A baixa fica por conta de Adriano Paulista que se machucou novamente e deve ficar fora por mais 30 dias.

Como de costume Alberto só deve liberar a equipe titular momentos antes da partida, mas a base deve ser mantida e o Braga deve entrar com: Rafael Pascoal (Renan Rocha); Bruno Oliveira, Juliano (Gilberto) Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Edson Sitta, Rafael Chorão e Wellington; Vitor e Felipe Silva.

Os ingressos para a partida de hoje custam R$10 para torcedores do Bragantino