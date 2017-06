Braga não perde a quatro jogos: Alberto fala em equilíbrio e diz: “temos condições de brigar de igual contra qualquer um”

Com uma boa sequência no Campeonato Brasileiro da série C, o Bragantino, que está a quatro partidas sem perder, busca hoje, às 16h, no Nabizão, manter o bom desempenho diante do São Bento e colecionar a quinta partida sem ter um revés na conta. Além disso a vitória deixa o time no G4, zona de classificação para a próxima fase. Diante desse panorama, o técnico Alberto Félix, o Delega, analisou as seis rodadas da competição, classificou a competição como “muito equilibrada” e pontuou a participação de seus comandados como positiva.

Pelo Grupo B, que integra clubes das regiões Sul e Sudeste, a tabela de classificação é muito equilibrada e nenhuma equipe abriu uma vantagem ‘volumosa’ como no Grupo A, que integra equipes do Norte e Nordeste do país, onde o Fortaleza tem 13 pontos, cinco a mais do que o Remo, quarto colocado. No Grupo B, o Bragantino é o quarto colocado com nove pontos, dois a menos que o líder, Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 11 pontos. Com a mesma pontuação na segunda colocação está o Volta Redonda-RJ, seguido pelo Ypiranga-RS, que tem a mesma pontuação que o Braga, mas por critério de desempate é o terceiro colocado. Com todo esse equilíbrio no Grupo B, “Delega” deu seu palpite esclarecendo que as oportunidades de classificação e de rebaixamento é realidade. “Já deu para notar que é um campeonato muito equilibrado, no qual as equipes se equiparam muito. Acredito que exista uma ligeira vantagem para os líderes (Botafogo e Volta Redonda) e todos os outros times têm condições de brigar pelas outras vagas, inclusive ter a atenção de rebaixamento”, disse.

IGUALDADE E INVENCIBILIDADE – Mesmo com alguns desfalques importantes como o do zagueiro Gilberto, do atacante Vitor (que retorna hoje) e do meio campo Rafael Chorão, o Braga segue há quatro jogos sem saber o que é perder. Segundo Delega, as peças de reposição têm dado conta do recado, mas classifica, a confiança e a “regularidade” como um dos fatores chaves para essa boa sequência. “Estou satisfeito e confiante, pois conseguimos apresentar uma equipe regular. Conhecendo mais os adversários, percebemos que temos condições de brigar de igual contra qualquer um”, afirmou.

O treinador fez as contas e um prospecto para a competição, segundo suas contas o Braga está a sete pontos de se livrar de um suposto rebaixamento e a 18 da classificação. Porém, para isso se concretizar o Delega fala em cautela para seguir as metas preestabelecidas pelo Bragantino. “Pensamos jogo a jogo, mas também fazemos conta. A primeira é que com 16 a 17 pontos, devemos nos livrar do rebaixamento. A intenção é nos mantermos entre no G4 ou próximo dele para buscar a classificação na reta final. Provavelmente com 27 pontos a quarta vaga estará garantida”, finalizou.