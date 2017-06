Ramalho acompanha liberação de R$ 7 milhões para a saúde

O deputado estadual Ramalho da Construção (PSDB) participou na tarde da quarta-feira, 21, da solenidade de liberação de emendas parlamentares, presidida pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Foram R$ 7,1 milhões direcionados à 41 prefeituras e 25 entidades assistenciais, para investimentos e manutenção da área de saúde.

Deste total, duas cidades receberam indicações de recursos do deputado Ramalho da Construção: Macaubal e Itanhaém.

“Para Macaubal, que tem como prefeito João Florentino Neto (PSDB), o João Tomate, direcionei dois recursos. O primeiro de R$ 93.000,00 para aquisição de uma ambulância e o segundo de R$ 70.000,00 destinados para a Santa Casa. Em Itanhaém, administrado por Marco Aurélio Gomes dos Santos (PSDB) mais R$ 70.000,00, que serão utilizados para ações da área de saúde”, comentou Ramalho.

Ramalho da Construção destacou que desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 242 convênios com 222 municípios, num total de R$ 41,5 milhões. “O governador Alckmin está empenhado para levar recursos às 645 cidades do Estado. Como ele frisou: estamos raspando o tacho, o que demonstra a sua preocupação em atender os cidadãos mesmo nesta situação da baixa de arrecadação e a crise nacional”, disse o deputado Ramalho da Construção.

DESCONTRAÇÃO – Durante o discurso, o governador Geraldo Alckmin comentou sobre a quarta faixa da Rodovia dos Bandeirantes entregue na manhã de quarta, em Jundiaí. Ressaltou que houve um crescimento de 34 empregos no País e deste total, 17.400 em São Paulo. “Nas obras de Jundiaí, 600 operários atuaram nesta ampliação, e tudo do sindicato do Ramalho da Construção”, descontraiu o governador pela liderança que o deputado representa para a categoria.