Campanha do Agasalho: ” Porta a Porta” estará no Jd. Iguatemi

A Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), em parceria com o Grupo de Escoteiros de Bragança (GEBRAPA) e com o Tiro de Guerra (TG 02-009) realizam esta sábado,24, coletas de arrecadações para a Campanha do Agasalho.

O GEBRAPA passará no Jardim Iguatemi e região central da cidade, arrecadando roupas e cobertores em boas condições de uso, no período das 8h às 17h.

Aos interessados em contribuir, além das ações “porta a porta”, as caixas de arrecadação continuam recebendo as doações até o dia 1º de julho. Os postos de coleta são Sabesp, as agências do banco Caixa Econômica Federal, todas as lotéricas da cidade, a Câmara Municipal, Diretoria de Ensino, na Escola Santo Agostinho, FESB, Mercado Municipal, Prefeitura, Poupa Tempo, Rodo Terminal, Tiro de Guerra, UPA Bom Jesus, Universidade São Francisco, assim como nas Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Serviços e Esportes.