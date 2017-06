Obras serão retomadas nas antigas estações ferroviárias

A secretaria municipal de Cultura e Turismo realizou visitas técnicas na segunda-feira, 19, nas estações ferroviárias que cortam os bairros Guaripocaba e Curitibanos.

A visita teve como objetivo dar continuidade ao projeto de reforma das estações de trem, fiscalizar a situação dos locais e averiguar a existência de ocupações.

A visita começou na antiga estação do bairro Guaripocaba, na qual não foi constatada nenhuma irregularidade, no entanto a obra está paralisada.

Na estação do bairro Curitibanos há uma família residindo nas instalações, a qual foi informada sobre o início das obras. A secretaria de Ação e Desenvolvimento Social está incumbida de oferecer amparo para essa família.

O secretário de Cultura e Turismo, Cleber Centini, esteve à frente da visita e informou que os locais irão se tornar pontos de turismo. “Pretendemos fazer novos pontos turísticos e inclusive criar um museu da ferrovia com restaurantes, tornando tanto o Guaripocaba quanto no Curitibanos mais dois pontos de turismo na cidade”.

Além de Centini, também esteve presente o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin.