Realizada a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura, por meio da secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), realizou na terça-feira, 20, a 11º Conferência Municipal de Assistência Social, no Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA). O evento ocorre a cada dois anos e reúne membros do Conselho Municipal de Assistência Social, poder público, entidades assistenciais e a população. Na ocasião foram discutidas e avaliadas as políticas sociais e assuntos referentes às conquistas e desa¬fios futuros.

O tema pautado este ano foi “Garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, instituído em 2005, descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo especí¬fico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira. O Sistema é a estruturação de uma rede de serviços interligados como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro Dia do Idoso, Centro POP, abrigos e asilos, tal como ações de abordagem social como liberdade assistida, prestação de serviços comunitários, dentre outras. No período da manhã, a Consultora em Gestão Social e Doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais, Abigail Silvestre Torres, ministrou palestra voltada a temática. No decorrer do dia foram apresentadas propostas para deliberação e votação referente às sugestões sobre o SUAS, realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência, demais presentes e comunidade. Na ocasião, também houve a eleição de delegados para representar o município na Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social, as quais ocorrerão ainda este ano.