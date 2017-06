Verba R$1,5 milhão será para recapeamento

Bragança recebeu na terça-feira, 20, a visita do deputado federal Herculano Passos (PSD). Ele visitou o Poupatempo e depois participou de encontro no gabinete do prefeito Jesus Chedid (DEM), onde também foi recebido pelo vice Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas da região.

Na oportunidade, o deputado federal anunciou a liberação de emenda parlamentar, já empenhada pelo Ministério das Cidades, no valor de R$1,5 milhão, que será utilizada em obras de pavimentação, recapeamento e tapa-buracos nas vias públicas da cidade.

Ele também prometeu novas emendas que serão destinadas ainda neste ano, completando o valor de R$3 milhões em recursos que serão investidos na área de melhoria da saúde pública.

Uma das emendas apresentadas por Herculano foi destinada no início de 2017, no valor de R$800 mil, para a Santa Casa de Misericórdia de Bragança.

Herculano agradeceu a recepção e disse que pretende dar continuidade a parceria e que traga progresso e desenvolvimento a cidade. “Sou municipalista, já fui prefeito e entendo as dificuldades de um município, vou fazer o possível para ajudar Bragança Paulista e retribuir o carinho que esta cidade tem por mim”.

Durante o evento o deputado estadual Edmir Chedid ressaltou a importância do trabalho realizado pelo deputado Herculano Passos, nessa parceria que vem contribuindo para a retomada no crescimento da região.

Ressaltou também que deputado estadual e federal são mandatos que se completam. Na sequência da solenidade, o prefeito Jesus Chedid agradeceu o empenho dos deputados presentes, lembrando da especial atenção destinada pelos parlamentares durante a visita da comitiva de prefeitos, vereadores e secretários nas audiências em diversos Ministérios em Brasília.

Parte das reivindicações já está sendo atendida. Edmir disse ressaltou ainda que em sua vida política, jamais presenciou um parlamentar destinar uma emenda de tamanho valor para qualquer município.

“Agradeço o empenho do deputado Herculano Passos que vem honrando os compromissos de campanha”, disse Jesus Chedid.

O prefeito Jesus Chedid anunciou a posse de mais 14 médicos especialistas para o quadro da secretaria da Saúde.

Após encontro na Prefeitura, eles visitaram a reitoria da Universidade São Francisco (USF) a Santa Casa de Misericórdia.