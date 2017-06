Empréstimo consignado: Executivo divulga horário para servidores

A secretaria municipal de Recursos Humanos realizou na segunda-feira, 19, reunião entre o secretário Maurício da Cunha, o gerente-geral do Bradesco de Bragança, Andrelino Mendonça e o gerente do Posto de Atendimento Bradesco da Prefeitura, Alessandro Oliveira, para ajustar os horários de atendimento do empréstimo consignado ao servidor municipal.

A Divisão de Recursos Humanos (DIRH) orienta que os pedidos realizados na divisão, de segunda e terça-feira, das 9h às 16h, serão liberados toda quarta-feira. Já os pedidos feitos às quartas e quintas, das 9h às 16h, serão aprovados toda sexta-feira.

Nas agências Bradesco o atendimento exclusivo para concessão de empréstimo será das 9h às 11h e das 16h às 18h, via agendamento prévio. As agências contarão com quatro gerentes exclusivos durante os horários de atendimento aos servidores e terão capacidade de liberar cerca de 50 cartas por semana.

A Divisão de Recursos Humanos orienta que o empréstimo consignado ao servidor municipal será liberado somente mediante aprovação de crédito.