Prefeitura e Câmara lamentam falta de credibilidade da ABBC

A Organização Social de Saúde (O.S) Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC tem sido criticada com frequência pela Prefeitura e Câmara Municipal.

Nesta semana funcionários estiveram na ABBC e também na Prefeitura para cobrar o pagamento dos salários atrasados e que deveriam ser efetuados nos dias 5 e 14 de junho.

Na segunda-feira, 19, a juíza Natália Cristina Torres Antonio, concedeu uma liminar para que a Prefeitura repassasse à entidade cerca de R$2 milhões pelos serviços prestados. A Prefeitura não efetuou o pagamento alegando que a ABBC não possuía Certidão Negativa de Débitos (CND).

Segundo a juíza, “a regularidade tributária e fiscal da empresa funcionou, de fato, como condição de habilitação no certame, mas não pode obstar, em princípio, o repasse dos valores devidos pelo Poder Público à contratada, pela execução do objeto contratado. No máximo, poderá ser analisada como hipótese de rescisão do contrato administrativo, se o caso, mas isso não terá o condão de autorizar a retenção”.

Cerca de 400 funcionários são subordinados a ABBC, entidade que está em Bragança desde dezembro de 2013, após contratação feita pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT).

Uma nova reunião foi realizada no final da tarde de ontem para que a comissão de funcionários criada nesta semana definisse se o pagamento seria feito pela Prefeitura através da liminar. O receio da Prefeitura é que a ABBC, que tem contratos a vencer dia 27 de julho, receba os R$ 2 milhões, não pague os funcionários e deixe a cidade. Até o fechamento desta edição a reunião não havia terminado.

Na sessão desta semana da Câmara Municipal, vereadores criticaram a entidade e lamentaram a falta de credibilidade.

O deputado estadual Edmir Chedid (DEM), durante visita do deputado federal Herculano Passos (PSD) no gabinete da Prefeitura, na manhã de terça-feira, 20, disse que não vê a hora que a ABBC “suma de Bragança”. Segundo Edmir, a entidade causa problemas desde o primeiro dia que chegou a Bragança.

QUALIFICAÇÃO- A administração municipal confirmou os nomes das Organizações Sociais de Saúde (O.S) qualificadas no Chamamento Público nº 003/2017, para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na estratégia de saúde da família no município, por meio de contrato de gestão.

A seleção deve ocorrer no dia 30 de junho, às 13h30. As Organizações Sociais devem manifestar seu interesse em firmar o contrato de gestão até o dia 28 de junho, por meio de solicitação escrita a ser protocolada no Setor de Licitações.

A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada até dia 29, mediante agendamento prévio até dia 28, junto a secretaria de Saúde pelo telefone 4034-6700. As visitas deverão ser realizadas junto as Unidades de Saúde deste Município.

O edital completo poderá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, devendo o interessado levar sua mídia específica para cópia.

As entidades qualificadas são: Associação Beneficente Cisne; Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã; Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu Acenila; Federação Nacional das Entidades Sociais– Fenaesc; Grupo de Apoio a Medicina Preventiva a Saúde- Gamp; – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – Insaúde; Sociedade Beneficente Caminho de Damasco – Sbcd.