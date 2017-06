Bragança registra queda de 50% em acidentes com mortes

O Infosiga-SP, divulgou os dados, feito pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do Governo de São Paulo que visa reduzir pela metade o número de óbitos no Estado até 2020, e Bragança teve sete mortes em acidentes de trânsito no acumulado de 2017, o número indica 50% de queda. em relação ao mesmo período do ano passado que foram registradas 14 mortes. No total a região de Campinas registrou queda de 2% em acidentes com vítimas fatais no acumulado de 2017 em comparação ao mesmo período em 2016. Foram 409 casos no ano passado, contra 399 em 2017.

Campinas teve redução de 25% no período (de 76 para 57); Jundiaí, 16% a menos (de 32 para 27); Limeira, 15% menos (de 26 para 22).

Em todo o Estado, no acumulado do ano, de janeiro a maio, a queda no número de óbitos é de 5,5%, com 2398 em 2016 e 2266 em 2017, registrando 132 mortes a menos. O mês de maio mostrou aumento de 2,6% (505 em 2016, 518 em 2017), enquanto os acidentes com vítimas apresentaram nova queda (-4,9%) na comparação com o mesmo período do ano passado. Colisões contra objetos fixos e atropelamentos lideram as estatísticas.

JOVENS – Do total, 24% das vítimas têm idade entre 18 e 29 anos, comprovando que os jovens se envolvem com maior frequência em acidentes graves. Quando são analisadas ocorrências com motocicletas, verifica-se que 38% das fatalidades envolvem essa faixa etária. Em 60,5% dos casos, os jovens são condutores dos veículos, número superior à média geral para acidentes fatais (48,5%).

“As ações promovidas pelo Movimento Paulista em parceria com municípios e departamentos do Governo de São Paulo buscam conscientizar este público. Um exemplo foi a campanha #FocanoTrânsito, inspirada em memes das redes sociais, lançada no mês de maio em parceria com Detran.SP e Artesp. Para reduzir os índices de acidentes é fundamental mobilizar os jovens”, afirma o coordenador técnico do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Evandro Vale.