Casas em condomínio de alto padrão foram assaltadas

Três casas foram furtadas no condomínio Residencial Euroville na tarde se domingo, 18. Segundo apurado as vítimas chegaram em suas residências após as 15h e notaram que as casas haviam

sido furtadas. Conforme relato foram roubado dezenas de relógios, bolsas, joias, uma pistola, uma minimoto e dinheiro (a quantia não foi revelada).

O Residencial Euroville é conhecido por sua exigente segurança quanto a entrada de visitantes no condomínio e também por ser residência de diversas autoridades da policia e do judiciário bragantino.

Até agora não foram divulgadas informações sobre suspeitos e prováveis circunstancias do assalto. As vítimas registaram boletim de ocorrência e o caso deve ser investigado .