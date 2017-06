Braga empata e fica na quarta colocação

Em uma rodada que valia a liderança, o Bragantino apenas empatou com o Tombense, pelo placar de 0x0. A partida aconteceu na tarde de sábado, 17, no estádio Antonio Guimarães de Almeida, em Tombos/MG. Integrantes da torcida Guerreiros do Leão sempre acompanham o time e mesmo em pequeno número, viajaram 20 horas para levar o apoio à equipe.

Enquanto o Bragantino queria ficar entre os líderes e, quem sabe até assumira liderança, o time mineiro buscava se aproximar do pelotão que está na parte de cima da tabela. Apesar do primeiro tempo ruim, as equipes melhoram na segunda etapa, criaram chances, mas a rede não balançou. Com o resultado, o Bragantino vai a nove pontos, e segue na quarta colocação. O Tombense chega a seis pontos e continua na parte de baixo da tabela.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o São Bento, no sábado, 1º, às 16h, no Nabi Abi Chedid. Já o Tombense joga fora de casa e visita o Ypiranga-RS, no domingo, às 15h, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul.

O JOGO – O Tombense começou melhor a partida, mas o Bragantino conseguiu igualar a posse de bola a partir dos 15 minutos. Com a partida mais aberta, os lances de perigo começaram a acontecer. Aos 35 minutos, Maradona levantou uma cobrança de falta para dentro da área e Ewerton Dias cabeceou para o chão. A bola tinha endereço, mas Rafael Pascoal conseguiu salvar o Massa Bruta.

A resposta do Braga veio aos 41 minutos. Em um rápido contra-ataque, Raphael Toledo esticou a bola para Anderson Ligeiro, que tocou de primeira para Felipe Silva. O centroavante ficou cara a cara com Darley, mas o árbitro parou a jogada indicando impedimento do jogador bragantino.

O jogo ficou melhor no segundo tempo, com os dois times em busca do gol. Logo aos três minutos, o Massa Bruta arriscou uma jogada de chuveirinho que chegou em Felipe Silva. O centroavante cabeceou, mas Darley conseguiu defender.

A resposta do Tombense aconteceu aos 18 minutos, quando Maradona fez grande jogada e tocou de calcanhar para Dieguinho. O meia chutou colocado, mas Rafael Pascoal conseguiu defender.

No final da partida, Roberto Pitio, que tinha acabado de entrar, arriscou de fora da área. O chute saiu forte e bem colocado, mas Darley espalmou e garantiu o empate sem gols.