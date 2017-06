Serra Negra: AFPESP realiza festa junina e sorteia carro e moto

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo promoverá mais uma de suas tradicionais festas juninas, a ser realizada no sábado, 24, dia de São João, na Unidade de lazer de Serra Negra. Neste ano, a AFPESP chega ao 17º Arraiá, evento que ao longo dos anos tem conquistado cada vez mais associados, garantindo diversas atrações, como sorteios de prêmios, além de barraquinhas com comidas típicas, shows especiais, danças e entretenimentos.

Associados, amigos e familiares dependentes podem adquirir seus ingressos a R$10 reais cada um, além do cartão-alimentação, que pode ser preenchido com até 50 reais para as guloseimas.

SORTEIOS: 1º) veículo Fiat Toro; o 2º) Moto Fazer 150; 3º) Geladeira; 4º) Lavadeira; 5º) Televisor; 6º) Videogame; 7º)Smartphone; 8º) Cervejeira; 9º) Notebook; 10º) Tablet; 11º) Bicicleta; 12º) Drone; 13º) Micro-ondas; 14º) Adega; 15º) Moto Elétrica Infantil.

Outras informações pelo telefone (11) 3188-3154.