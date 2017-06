Mobilidade urbana será discutida com a população

A Prefeitura marcou para quinta-feira, 29 de junho audiência pública a respeito do Plano de Mobilidade Urbana. A audiência será realizada a partir das 14h, no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade- CISEM, situado na rua Francisco Samuel Luchesi Filho, 42, Jardim Julio Mesquita, pela secretaria de Mobilidade Urbana, por intermédio da URBA Engenharia e Design para Cidades Ltda.

DEFINIÇÃO- Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir livremente, de forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público viário, sistemas inteligentes. Além disso, as condições com o fim de facilitar o transporte individual por meio de automóveis ou veículos movidos à tração humana também devem ser providos pelas autoridades urbanas.