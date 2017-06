Contratada empresa para reforma da praça central

A Prefeitura, após inúmeras tentativas, homologou na semana passada a licitação para obras de revitalização das praças Raul Leme e José Bonifácio, área central da cidade.

A empresa contratada é a Construtora Lettieri Cordaro Ltda, pelo valor de R$323.912,33.

A homologação do certame foi publicada na Imprensa Oficial do último dia 14. Na última tentativa do processo, no mês de abri deste ano, não houve interessados para as obras e a licitação foi declarada “DESERTA”.

Na gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT), diversas foram as vezes que a licitação foi aberta. Porém, todas elas foram impugnadas por licitantes ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por motivos de direcionamento e suspeita de fraude.