Deputado federal Herculano Passos estará em Bragança hoje

O prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré e deputado Edmir Chedid devem receber hoje, às 9h30, no gabinete da Prefeitura, a visita do deputado federal Herculano Passos (PSD) e devem cumprir agenda na cidade.

Segundo o Executivo, na ocasião serão anunciadas emendas parlamentares que beneficiarão o município.

No mês de janeiro deste ano o Herculano esteve em Bragança e anunciou emendas no valor de R$3 milhões.

Herculano fez dobradinha com o deputado estadual Edmir Chedid (DEM) nas eleições de 2014 e teve votação expressiva na cidade.