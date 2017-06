Atendendo ao Ministério Público, a construtora Carraro promoveu exposição do novo EIV/RIV da polêmica construção de cinco torres de apartamentos que totalizam 374 unidades, na Rua Teixeira, zona sul da cidade. Sem entrar no mérito do impacto que causará o empreendimento, podemos questionar a validade dessa exposição, que no modesto entender deste jornalista, deveria ser pública, depois de ampla publicidade e com participação de representantes da sociedade civil organizada.

