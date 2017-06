Prefeito anuncia abertura de agência bancária na zona norte

O prefeito Jesus Chedid e vice-prefeito Amauri Sodré, acompanhados do deputado estadual Edmir Chedid (DEM) e secretários municipais, receberam na manhã de segunda-feira, 19, no gabinete da Prefeitura, representantes do Banco Bradesco, para concluir as tratativas de benefícios aos servidores públicos municipais e população bragantina em geral.

Após negociarem as taxas de juros para crédito consignado aos servidores municipais, a reunião foi aberta para a imprensa, quando o prefeito divulgou a liberação da Carta Magna, que permite aos funcionários empréstimos de 01 até 96 meses. Os juros variam de 1,24% a 1,80% dependendo do valor e da quantidade de parcelas.

O prefeito também anunciou a abertura de uma agência bancária do Bradesco que atenderá toda a população da zona norte, cerca de 60 mil pessoas. A previsão é que a agência seja inaugurada em 20 dias, em sala anexa ao supermercado Mendonça, na av. Deputado Virgílio de Carvalho Pinto, na Planejada II . Ainda segundo o prefeito Jesus, a agência funcionará todos os dias, inclusive aos finais de semana. O valor de investimento para abertura da agência será de R$400 mil.

Por fim, o prefeito antecipou que o Bradesco terá participação na reforma do prédio do antigo Colégio São Luiz, por meio da Lei Rouanet.

A reunião teve participação do diretor regional do Bradesco, Antônio Piovesan; gerente regional João de Souza Aves; executivo do poder público, Fernando Tenório e gerente geral de Bragança, Andrelino Mendonça.