Frase: O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades autoria desconhecida)

Paulo Alberti FIlho

EXPOSIÇÃO

Atendendo ao Ministério Público, a construtora Carraro promoveu exposição do novo EIV/RIV da polêmica construção de cinco torres de apartamentos que totalizam 374 unidades, na Rua Teixeira, zona sul da cidade. Sem entrar no mérito do impacto que causará o empreendimento, podemos questionar a validade dessa exposição, que no modesto entender deste jornalista, deveria ser pública, depois de ampla publicidade e com participação de representantes da sociedade civil organizada. Deveria, mas não foi. Primeiramente o convite foi publicado na imprensa oficial do município pela secretaria municipal de Planejamento, cujo acesso, embora tenha sido na internet, supostamente não atinge o grande público devido a falta de interesse que uma imprensa oficial desperta nas redes sociais. Em segundo, a presença pífia de interessados na exposição que ocorreu no CISEM, terça feira às 15h.

Para uma exposição pública para fato de tão alta relevância, horário e local são inadequados. Deveria ser na Câmara Municipal em horário pós expediente, ou ainda durante uma sessão legislativa ordinária que também ocorre às terças-feiras a partir das 16h com a presença da imprensa e transmissão pela TV Câmara.

RESULTADO

A referida exposição atraiu apenas nove pessoas, sendo cinco da secretaria de Planejamento; duas da secretaria de Meio Ambiente, o proprietário da construtora e o representante da empresa que elaborou o EIV/RIV. Entendo que a exposição foi feita para eles mesmos, porque não havia ninguém do Ministério Público, nenhum vereador e nem das entidades organizadas ou representantes de associações de moradores do entorno onde o empreendimento impactará. Um ato dessa importância tem de estar precedido de facilitadores para atrair presenças de interessados, como publicidade, local e horário.

Deu a impressão, devido aos fatos expostos aqui, que foi uma exposição feita para “ não dizer que não falei das flores.” Será que essa reunião atendeu o pedido do Ministério Público?

SUSTO

A violência caminha despudoradamente pelo país. A criminalidade é o pavor da sociedade. O Estado se revela, há tempos, impotente para proteger a população. No feriado de quinta-feira, 15, mais um fato que para a capital paulista é tido como corriqueiro, quase tirou a vida de nosso considerado Marco Antonio Abi Chedid, presidente do Bragantino. Ele foi baleado no pescoço depois de tentativa de assalto em um semáforo em plena 16 horas. Felizmente está fora de risco de morte. (leia matéria nesta edição).

CARNAVAL AMEAÇADO

A maior manifestação folclórica e cultural do país corre risco de não acontecer em 2018 no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivela quer cortar metade da verba de R$2 milhões de cada das escolas de samba. As agremiações ameaçam não produzir o espetáculo que movimenta R$3bilhões no comércio carioca.

O prejuízo será grande para uma cidade combalida pela corrupção política, pela crise econômica e pelo crime organizado.

REFLEXÃO: SALMOS 27:1-14

1 O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?

2 Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.

3 Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria.

4 Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo.

5 Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha.

6 Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim; por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.

7 Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem também piedade de mim, e responde-me.

8 Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei.

9 Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação.

10 Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá.

11 Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos.

12 Não me entregues à vontade dos meus adversários; pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade.

13 Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes.

14 Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.